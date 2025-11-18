Este *viernes 21* te esperamos en la *Biblioteca Popular Sarmiento* para disfrutar de una *Tarde de Juegos de Mesa* para toda la familia. 🎉
Vas a encontrarte con más de 200 juegos de todo el mundo. Y lo mejor es que Eli y Manza de Saraña Huwitaqui te recomiendan y explican cada juego! 🙌🏻
La actividad será de *17 a 19hs.* y tiene un costo de *$4000* por persona! 😉
¡Te esperamos! ✨
(Menores de 10 años acompañados por adultos)
Destacados
TARDE DE JUEGOS EN LA BIBLIOTECA SARMIENTO
Este *viernes 21* te esperamos en la *Biblioteca Popular Sarmiento* para disfrutar de una *Tarde de Juegos de Mesa* para toda la familia. 🎉
Destacados
YouTube
RSS