TARDE DE JUEGOS EN LA BIBLIOTECA SARMIENTO

Este *viernes 21* te esperamos en la *Biblioteca Popular Sarmiento* para disfrutar de una *Tarde de Juegos de Mesa* para toda la familia. 🎉

Vas a encontrarte con más de 200 juegos de todo el mundo. Y lo mejor es que Eli y Manza de Saraña Huwitaqui te recomiendan y explican cada juego! 🙌🏻

La actividad será de *17 a 19hs.* y tiene un costo de *$4000* por persona! 😉

¡Te esperamos! ✨

(Menores de 10 años acompañados por adultos)