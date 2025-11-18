22 de Noviembre
19:00 hs
Club Juventud Unida – Cura Malal
Una noche llena de brillo, talento y emoción
Con la participación de:
Pareja invitada de Tango y Folclore
Solista de Ritmo Urbano y Latino
Clubes invitados de la región
Pedi tus entradas al 2926-458131
Servicio de cantina a cargo de la Cooperadora EP Nº6.
¡Vení a disfrutar de un espectáculo imperdible y acompañá a nuestras patinadoras en su gran presentación anual!
SHOW DE PATÍN 2025 EN CURA MALAL
