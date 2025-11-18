SHOW DE PATÍN 2025 EN CURA MALAL

22 de Noviembre

19:00 hs

Club Juventud Unida – Cura Malal

Una noche llena de brillo, talento y emoción

Con la participación de:

Pareja invitada de Tango y Folclore

Solista de Ritmo Urbano y Latino

Clubes invitados de la región

Pedi tus entradas al 2926-458131

Servicio de cantina a cargo de la Cooperadora EP Nº6.

¡Vení a disfrutar de un espectáculo imperdible y acompañá a nuestras patinadoras en su gran presentación anual!