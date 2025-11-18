se financia con fondos aportados por el Movimiento para la Victoria, transferidos a la Cooperadora de CREUS, para sostener las pasantías —con una duración inicial de cuatro meses—.
🖊️Recordemos que el convenio fue firmado por Elizabeth Minnig, en representación de la Cooperadora, y por el Contador Mauro Moccero, presidente del Movimiento para la Victoria en el mes de agosto 2025.
🗣️“Este programa es un paso más en nuestra decisión política de fortalecer la educación, generar empleo y crear oportunidades para que nuestros jóvenes puedan estudiar, recibirse y trabajar en Coronel Suárez, cerca de su familia y sin desarraigo”, destacó el Intendente Ricardo Moccero.
📍Actualmente participan:
➡️Fabrizio Steinbach e Ignacio Faustino Castellanos, egresados de la Tecnicatura Universitaria en Programador de Computadores (UNLZ), quienes se desempeñan en el área de Comunicaciones.
➡️Gabriela Soledad Schab, María Valeria Wagner y Pamela Araujo, egresadas de la Tecnicatura Universitaria en Bromatología y Medio Ambiente (UTN), que desarrollan tareas en Bromatología y Medio Ambiente.
➡️Francisco Ledesma, egresado de la Tecnicatura Universitaria en Operación y Mantenimiento de Redes, que cumple funciones en Obras Públicas.
