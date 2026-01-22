Taller de Ajedrez en las Escuelas Abiertas en Verano

En un trabajo coordinado con la dirección de Deportes del Municipio de Coronel Suárez, comenzó un taller itinerante de ajedrez destinado a chicos y chicas que recorrerá las diferentes sedes donde funcional el programa provincial Escuelas Abiertas en Verano.

La propuesta, a cargo de Pablo Amoroso, consiste en una jornada de iniciación donde los estudiantes aprenden las reglas básicas y dan sus primeros pasos en este juego que estimula la concentración, la estrategia y el pensamiento lógico.

🫶Este tipo de iniciativas refuerzan el valor del deporte y el juego como herramientas educativas, generando espacios de encuentro, aprendizaje y disfrute durante el receso de verano.