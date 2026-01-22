Jornada de trabajo y planificación integral en Huanguelén

El intendente Ricardo Moccero encabezó una intensa jornada de trabajo en Huanguelén, acompañado por parte de su gabinete, con el objetivo de analizar la situación actual de la localidad, escuchar a los trabajadores municipales y planificar una avanzada integral en servicios públicos y obras públicas.

🧍‍♂️Junto al secretario de Servicios Públicos, Alfredo Crunger, el Intendente mantuvo una reunión con Nicolás Molina, responsable del Corralón Municipal, donde se evaluó el estado actual de maquinarias y servicios, se relevaron necesidades y se delinearon acciones concretas y futuros proyectos para mejorar la prestación en toda la localidad.

💯El intendente Ricardo Moccero destacó el trabajo que viene realizando Nicolás Molina al frente del Corralón Municipal, subrayando que las tareas de limpieza y el ordenamiento de los espacios públicos ya se ven reflejados en distintos sectores de la localidad.

🚜En el marco de la agenda, el secretario de Obras Públicas, ingeniero Mario Abelardo, y el secretario de Gobierno, Gastón Duarte, mantuvieron un encuentro con trabajadores del área de Obras Públicas, en una charla abierta que permitió escuchar consultas, inquietudes y propuestas de cada sector, reafirmando la decisión de la gestión municipal de construir políticas públicas desde el diálogo y el trabajo conjunto.

💲Asimismo, junto a la subsecretaria de Producción, Fiorella Guarnieri, se firmó un contrato correspondiente a un crédito de la Línea de Implantación de Pasturas, impulsada por el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires.

🐮Esta herramienta está destinada a productores ganaderos bovinos del sudoeste bonaerense, que cuenten con hasta 400 vientres, y tengan como objetivo fortalecer el recurso forrajero mediante la implantación de pasturas perennes, promoviendo el desarrollo productivo y el arraigo rural.

💪La jornada reafirmó el compromiso de la Gestión de Gobierno Municipal de estar presente en cada localidad, planificar con mirada territorial, acompañar a los trabajadores y articular con la Provincia políticas que impulsen el crecimiento, el empleo y una mejor calidad de vida para las y los vecinos de Huanguelén.