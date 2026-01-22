Comenzó la Colonia de Vacaciones Municipal para Personas con Discapacidad

Se extenderá hasta mediados de febrero y está destinada para niños, jóvenes y adultos. Las actividades se desarrollan en el predio del Centro Blanco y Negro. 📞 Consultas: Oficina de Discapacidad – 02926 478220

🌊La colonia de vacaciones se llevará a cabo durante el mes de enero y hasta mediados de febrero, los días martes, miércoles y jueves, en el horario de 9:00 a 12:00, en el predio del Centro Blanco y Negro.

🎊🤚Se trata de un espacio pensado desde una perspectiva de derechos, accesibilidad, cuidado e inclusión, con presencia activa del Estado Municipal.

📌La actividad cuenta con cupos limitados. Quienes deseen participar deberán inscribirse de manera presencial en la Oficina de Discapacidad, ubicada en Rivas y Avellaneda, en horario de mañana.

🆗Desde la Dirección de Discapacidad, en articulación con las distintas áreas municipales, trabajamos para que la inclusión sea una política pública sostenida, concreta y presente en la vida cotidiana de la comunidad, contando con una Gestión de Gobierno Municipal que invierte y acompaña al área garantizando derechos.