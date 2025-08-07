Talento suarense en escena

Los alumnos y docentes del CEPEAC N° 1 brillaron en una Noche de Gala inolvidable

✨💃En vísperas de un nuevo aniversario de nuestro querido distrito de Coronel Suárez, la emoción, la identidad y el arte local se hicieron presentes en una deslumbrante Noche de Gala 2025.

🙋‍♂️Los grandes protagonistas de la noche fueron los alumnos y docentes del CEPEAC N°1, institución gestionada por el Intendente Ricardo Moccero, que hoy es un verdadero orgullo de la comunidad por su aporte a la formación de docentes y artistas en producción musical.

👏 Con una puesta en escena de altísimo nivel, el CEPEAC N° 1 (Centro de Producción y Educación Artístico Cultural) ofreció un recorrido musical por los ritmos más representativos de nuestra cultura: tango, folklore, candombe, zamba, cumbia santafesina, entre otros.

🎶También, se sumó a la Gala el maestro Hugo Sein y la agrupación de baile “La Tranca”, con su estelar presentación que brindó aún más brillo a la celebración.

🩰La apertura estuvo a cargo del Taller Municipal de Comedia Musical, bajo la dirección de la profesora Gisela Mulvihill, con dos presentaciones que emocionaron al público: una escena de Mamma Mia y una secuencia musical inspirada en la película Coco.

👥Con la presencia del Intendente Municipal Ricardo Moccero, autoridades, instituciones y una sala colmada, la comunidad celebró con orgullo el talento de sus artistas, reafirmando que cuando hay gestión que apuesta a la cultura, el arte florece en cada rincón.

🫶Agradecemos especialmente a los directivos del CEPEAC N° 1, Hernán Rolls y Rodrigo “el Tordo” Loos, al comprometido staff de profesores y, muy especialmente, a todos los alumnos y alumnas que nos acompañaron y nos regalaron una noche inolvidable, desbordante de talento suarense.

“Porque cuando una gestión apuesta a la cultura, florece el talento de todo un pueblo.”