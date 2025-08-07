Multitudinaria participación en el tradicional Desfile del 6 de Agosto

El pueblo de Coronel Suárez vivió una jornada inolvidable, con gran acompañamiento de vecinos y vecinas que se sumaron a celebrar un nuevo aniversario del distrito.

❣️Una vez más, el #OrgulloDeSerSuarense se hizo sentir en cada paso, en cada institución, en cada bandera.

👬La apertura del desfile estuvo a cargo de un auto de carrera del Automoto Club, que solicitó la autorización al Intendente Ricardo Moccero para dar inicio al acto.

🎺🎻Con el paso de la Banda Municipal “Bartolomé Meier”, se desplegó un colorido desfile de instituciones educativas, clubes, agrupaciones gauchas, entidades de bien público y fuerzas vivas, que dieron vida a una verdadera fiesta popular.

👍Desde el Municipio agradecemos profundamente a toda la comunidad por ser parte de este emotivo festejo que cada año nos une y nos representa.