Noche de Gala: Coronel Suárez destacó a su gente

En el marco de un nuevo aniversario del distrito, se celebró en la noche del martes 5 de agosto, la tradicional Noche de Gala, con la presencia del Intendente Ricardo Moccero, funcionarios del gabinete municipal, familias y vecinos que se acercaron a reconocer a sus ciudadanos que, con compromiso, esfuerzo y pasión, dejan huella en la comunidad.

🏆 Ciudadano Destacado 2025:

Edgardo “Ñati” Gangone, 91 años. Figura entrañable de nuestra ciudad, referente histórico del Cine Teatro Italia y la Asociación Italiana, a la que ha dedicado su vida desde su creación. Su memoria es una cápsula del tiempo: desde los días en que el cine era mudo y los caballos transitaban las calles, hasta el presente que sigue viviendo con entusiasmo.

🙂Con su espíritu alegre, humor entrañable y sabiduría simple y generosa, Ñati comparte sus recuerdos con escuelas, visitantes y vecinos que se acercan al cine, manteniendo viva la historia local con humildad y amor por su comunidad. Un verdadero tesoro humano de Coronel Suárez.

🏑 Deportista Destacada: Catalina Alimenti, 21 años. Formada en el Coronel Suárez Rugby y Hockey Club, se consolidó en Primera División de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires y fue convocada a Las Leonas.

🎨 Destacada Cultural: Cristina Elorriaga, por su invaluable aporte artístico a la cultura suarense a lo largo de más de 50 años de trayectoria.

🎓 Joven Destacada: Agostina Schlegel, médica recibida con honores en la UBA, exresidente de la Residencia Municipal en Buenos Aires, símbolo del compromiso del Municipio por garantizar igualdad de oportunidades para los jóvenes.

🎓 -Joven Destacado –Egresado de CREUS- : Cristian Acosta, mejor promedio de la Tecnicatura en Programación de Computadores, con calificación 10 en sus prácticas.

💻 Mención Especial – Egresado de CREUS:

-Juan Ignacio Bauer, también destacado por su promedio y excelencia académica en la misma carrera.

👏 ¡Felicitaciones a cada uno por representar los valores, el esfuerzo y el talento de nuestra comunidad!