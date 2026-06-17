SUTEBA Coronel Suárez se pronuncia en adhesión a la Jornada Nacional de la CTERA.

Desde la seccional de SUTEBA Coronel Suárez, manifestamos nuestra total adhesión a la Jornada Nacional impulsada por la CTERA para este miércoles 17 de junio, visibilizando los reclamos urgentes que atraviesan a la docencia en todo el país.

Los trabajadores y las trabajadoras de la educación del distrito nos unimos al reclamo generalizado en un contexto crítico para la escuela pública, sosteniendo firmemente un pliego de reivindicaciones fundamentales que hacen a la dignidad de nuestra tarea:

– Por un *aumento salarial* que nos permita hacer frente a la pérdida del poder adquisitivo.

– Por la restitución del FONID: Exigimos el pago inmediato del *Fondo Nacional de Incentivo Docente*, una conquista histórica quitada de nuestros salarios.

– Urgente convocatoria a la *Paritaria Nacional Docente* para discutir pautas justas y equitativas en todo el territorio argentino.

– En defensa de la *jubilación docente* para resguardar los derechos de quienes dedicaron su vida a las aulas y el futuro de los que hoy estamos en actividad.

A través de este comunicado, queremos acercar a toda la comunidad de Coronel Suárez la realidad del reclamo docente. La defensa de la escuela pública y la dignidad del salario nos involucra a todos, por eso consideramos fundamental dar voz y visibilidad a estos puntos claves.

Para finalizar, es oportuno citar a nuestra Secretaria General María Laura Torre y dejar en claro que seguiremos defendiendo los derechos de los trabajadores de la Educación con el compromiso de siempre, habitando cada patio y cada Escuela. Continuaremos luchando por el salario de nuestros compañeros, trabajando por mejores condiciones para enseñar y aprender, y enfrentando el ajuste del Gobierno de Milei contra la Educación.

Mariana Chapay – Secretaria General SUTEBA Coronel Suárez.