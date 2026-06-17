Más de 80 ciclistas disfrutaron de la bicicleteada a Santa María

Luego de una semana marcada por las lluvias, el sol dijo presente y permitió vivir una bellísima travesía por los caminos rurales de nuestro distrito.

🙋‍♂️Más de 80 ciclistas se sumaron a la bicicleteada a Santa María organizada por la Dirección de Turismo y Ambiente, compartiendo una experiencia que combinó actividad física, naturaleza, turismo y encuentro.

🤗El recorrido finalizó en el Centro Cultural Santa María “Hector Maier Schwerdt”, donde los participantes disfrutaron de un almuerzo y un cálido momento de camaradería, celebrando una nueva propuesta que invita a descubrir y valorar nuestros paisajes, pueblos y tradiciones.

👏Agradecemos especialmente a la Asociación de Turismo Comunitario de Santa Maria y a todos los que se sumaron y colaboraron para que la actividad fuera posible, acompañando en la organización, logística y seguridad durante todo el trayecto.

💯¡Gracias por ser parte de esta gran aventura! Nos vemos en la próxima propuesta para seguir recorriendo y descubriendo juntos nuestro distrito.