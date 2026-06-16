La Provincia refuerza el acceso a medicamentos ante el retroceso del programa Remediar

Tras las gestiones impulsadas por el Intendente Ricardo Moccero, a través de la secretaria de Salud, doctora Diana Peralta, el distrito recibió una nueva partida de medicamentos del programa Medicamentos Bonaerenses, destinada a fortalecer la atención en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y en el Hospital Municipal de Huanguelén.

🫵La iniciativa del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires busca mitigar el impacto generado por la reducción de envíos del programa nacional Remediar, garantizando la continuidad de tratamientos esenciales para vecinos sin cobertura de obra social.

‼️Entre los medicamentos recibidos se encuentran analgésicos, antihipertensivos, antibióticos y fármacos para el control del colesterol, entre otros insumos fundamentales para la atención primaria.

😊“Estamos muy contentos de recibir esta nueva entrega de medicamentos bonaerenses. Esta estrategia, impulsada por el Plan Quinquenal de Salud de la Provincia, garantiza que los pacientes sin obra social puedan acceder de manera gratuita y equitativa a los tratamientos que necesitan”, destacó la doctora Diana Peralta.

👉Asimismo, remarcó que gran parte de estos medicamentos son producidos por laboratorios públicos provinciales, fortaleciendo una política sanitaria que amplía el acceso a la salud y brinda respuestas concretas a la comunidad frente al retroceso del programa nacional Remediar.

🏥Indicó que los medicamentos serán distribuidos en los distintos CAPS del distrito y en el Hospital Municipal de Huanguelén para asegurar su disponibilidad en todo el sistema público de salud.