Campaña de Vacunación Antirrábica en Villa Belgrano

➡️El equipo de profesionales desarrollará el LUNES 22 DE JUNIO, una nueva jornada de vacunación antirrábica gratuita para perros y gatos en la Plaza “Domingo Moccero”.

🕤Horario: 9:00 a 12:00 hs.

📢Se solicita a los vecinos:

📃Llevar el certificado de vacunación antirrábica (si lo tienen).

🐕🦺Presentar a los perros con correa y collar.

🐈Transportar a los gatos en bolsa de cebolla dentro de una caja, para garantizar su seguridad y la del personal.

🌧️Se suspende por lluvia