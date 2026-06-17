Preocupación por el suministro de energía en Santa Trinidad

Ante los reiterados reclamos de vecinos por los cortes de energía registrados en Santa Trinidad, el Intendente Ricardo Moccero mantuvo una reunión con autoridades de la Cooperativa Eléctrica San José y de la empresa EDES para interiorizarse de la situación y avanzar en soluciones concretas.

Durante el encuentro, la Cooperativa Eléctrica de San José informó que en los próximos días realizará una obra destinada a mejorar el suministro eléctrico en Pueblo Santa Trinidad, con el objetivo de garantizar un servicio estable para los usuarios.

Asimismo, el Jefe Comunal puso especial atención en el abastecimiento que EDES brinda a la Cooperativa Eléctrica, responsable de la distribución de energía en la localidad, y se interiorizó sobre los proyectos de infraestructura que ambas entidades tienen en marcha.

En este sentido, se comunicó con el área de Energía de la Provincia de Buenos Aires para solicitar celeridad en su ejecución, como así también con el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA), solicitando su presencia en Coronel Suárez, particularmente en Santa Trinidad, para evaluar de primera mano la situación y los inconvenientes que afectan a los vecinos.

Como medida de acompañamiento a las familias afectadas, el Intendente dispuso que no se cobrará la tasa de alumbrado público a los barrios de Pueblo Santa Trinidad alcanzados por esta problemática.

‼️ *ACLARACIÓN* La eximición de la tasa de alumbrado público alcanzaría exclusivamente a los vecinos de los barrios que no cuentan con servicio de gas domiciliario, con el objetivo de aliviar el impacto del mayor consumo de energía eléctrica durante los meses de bajas temperaturas.

Por otra parte, el Municipio pondrá a disposición las profesionales de la OMIC (Oficina Municipal de Información al Consumidor), que atenderán el próximo viernes de 8:30 a 12:30 horas en la delegación de Santa Trinidad.

Allí los vecinos podrán recibir asesoramiento sobre facturación, consumo de los artefactos de uso doméstico, acceso a subsidios vigentes e informarse sobre la quita de subsidios y aumentos tarifarios dispuestos por el Gobierno Nacional.