Falleció María Montes de Oca de Ocheteco “Maruca”

El Intendente Ricardo Moccero junto al Gabinete Municipal despide con profundo dolor a nuestra querida María Montes de Oca de Ochoteco, la entrañable “Maruca”, madre de nuestro querido Abel Ochoteco.

👩‍🦰A sus 97 años, Maruca fue una incansable protagonista del Consejo de Personas Mayores desde sus inicios, acompañando cada actividad con entusiasmo, compromiso y una inmensa alegría de vivir.

💞Su presencia, siempre cálida y generosa, dejó una huella imborrable en quienes tuvieron el privilegio de compartir momentos junto a ella; fue la “Reina de la Comparsa”, jugo al tejo, sapo, hizo caminatas y estuvo siempre dispuesta en todas las actividades que se organizaron.

🙏Lamentamos profundamente su partida, reconociendo en Maruca un verdadero ejemplo de vida, humildad, compañerismo y amistad. Su fortaleza, su optimismo y su manera de abrazar cada día, representan los valores que dieron sentido y espíritu al Consejo de Personas Mayores desde su fundación.

Acompañamos con un fuerte abrazo a su familia, nietos, amigos y seres queridos en este difícil momento.

🫶Hasta siempre, querida Maruca. Tu sonrisa, tu energía y tu amor por la vida permanecerán para siempre en nuestros corazones.