LA BIBLIOTECA INFANTIL PRESENTA NOVEDADES DE LA FERIA DEL LIBRO2026

Con mucha alegría les compartimos las novedades que trajimos de la Feria del Libro 2026.

Hay mucho trabajo y esfuerzo detrás de la adquisición de estos libros. Deseamos que los disfruten y que puedan seguir llenando sus momentos de literatura. Los esperamos en la BIBLIOTECA POPULAR INFANTIL DE CORONEL SUÁREZ.

Recuerden que por algunos días, solo se podrán prestar una novedad, para que todos puedan acceder a ellas.