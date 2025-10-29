¡Sumate al mundo de la Robótica! Curso gratuito en CREUS

¿Estás en los últimos años de la secundaria o egresaste recientemente? ¿Te interesa el mundo de los robots, la programación y la tecnología? ¡Esta es tu oportunidad!

✍️La Gestión de Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Producción y el CREUS, te invitan a un curso de robótica totalmente gratuito.

🤚Esta iniciativa es posible gracias al trabajo conjunto con el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN FRBB).

📌¿Qué vas a aprender?

El objetivo es que puedas dar tus “primeros pasos en el mundo de la robótica”. Aprenderás a combinar tecnología, programación y creatividad para diseñar y construir proyectos que se mueven, piensan y actúan. 💡 ¡Vas a darles vida a tus ideas!

📍Este curso es parte del programa provincial “Centros Locales de Innovación y Cultura (CLIC)”.

Información Clave:

📅 Arranca: Lunes 3 de noviembre.

🕑 Hora: 14:00 hs.

📍 Dónde: En el CREUS (Centro Regional Educativo Universitario Suarense).

💸 ¡GRATUITO!

👉La inscripción es online y ya está abierta. Ingresá al siguiente link y completá el formulario:

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeOv96RbPg…/viewform…

¡Atención! ⚠️ Los cupos son LIMITADOS. ¡No te quedes afuera!