Viernes 31 de octubre – 21:00 hs
📍 Seguinos por nuestras redes sociales o a través de Canal 2 TV Cooperativa Eléctrica.
💲 Valor del cartón: $4000
📲Pedilos al 2926-400278
🙌 Con tu compra participás por más de $1.000.000 en premios y además apoyás al club ❤️
🏆 Premios por jugada:
👉 1° Jugada
Línea: $25.000
Cartón: $40.000
👉 2° Jugada
Línea: $30.000
Cartón: $50.000
👉 3° Jugada
Línea: $38.000
Cartón: $60.000
👉 4° Jugada
Línea: $50.000
Cartón: $150.000
👉 5° Jugada
Línea: $120.000
Cartón: $600.000
🔥 ¡No te quedes afuera! Comprá tu cartón, divertite y ayudá a crecer al Rojo.
Destacados
¡SE VIENE EL GRAN BINGO VIRTUAL DEL ROJO!
Viernes 31 de octubre – 21:00 hs
Destacados
YouTube
RSS