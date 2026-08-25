Provincia Leasing: Más equipamiento para fortalecer los servicios públicos en todo el distrito

El Intendente Ricardo Moccero encabezó la firma del convenio de Provincia Leasing, junto al gobernador Axel Kicillof y el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, una herramienta que permitirá a Coronel Suárez realizar una importante inversión en equipamiento para fortalecer los servicios públicos. El Intendente Ricardo Moccero encabezó la firma del convenio de Provincia Leasing, junto al gobernador Axel Kicillof y el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, una herramienta que permitirá a Coronel Suárez realizar una importante inversión en equipamiento para fortalecer los servicios públicos.

A través de este financiamiento se incorporarán camiones volcadores, retropalas, un camión recolector, una hidrogrúa, una cortadora y un camión con acoplado, equipamiento que será destinado a las distintas localidades del distrito para mejorar y ampliar la capacidad de la prestación de servicios públicos.

Además, la inversión contempla la adquisición de un horno pirolítico, que permitirá dar respuesta al tratamiento de los residuos patogénicos, fortaleciendo una prestación fundamental para el cuidado de la salud y el ambiente.