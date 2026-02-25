Propuesta de “La Casa del Fundador” de Pueblo Santa María: Programa para el 28 de febrero y 1 de marzo!!!

Cena sábado 28 de febrero o almuerzo domingo 1 de marzo 13 hs. en nuestros 2 salones (capacidad limitada). Menú: típico de carne y papas al horno de barro, ensalada, Füllsen, vinos, gaseosas, agua, cerveza artesanal Fundador, postre Strudel Gedehendes . la mejor música del maestro Carlos Polak . (CON RESERVA PREVIA UNICAMENTE)

Contacto al 2926 414425

Comidas rápidas en el patio carne al pan, papas en bandeja, füllsen, strudel, Kreppel, Riwel kuchen y bebidas a elección que se pide en caja (SIN NECESIDAD DE RESERVAR)

Programa de “La Casa del Fundador” Fin de semana

Sábado 28 de febrero:

Casa Museo: durante todo el día se podrá visitar la primera casa de la colonia mostrando como vivían nuestros abuelos y recordando historias de antaño.

En el patio: Poder recorrer nuestro amplio patio y disfrutar de una merienda bajo la sombra de nuestro parque en distintos lugares históricos escuchando toda la música típica

Juegos típicos: distintos atractivos para los chicos y grandes con juegos tradicionales.

Por la tarde 17 hs.: se encienden nuestros hornos de barro (Backhouffen), siendo un show único en su tipo para cocinar la más exquisitas comidas típicas.

A las 20,30 hs. Recorrido histórico recibiendo a contingente de turistas que disfrutarán de una noche diferente viviendo todas las tradiciones volguenses.

Por la noche 21.30 hs:

Cena en nuestro salón comedor antiguo. Menú: típico de carne y papas al horno de barro, ensalada, Füllsen, vinos, gaseosas, agua, cerveza artesanal Fundador, postre Strudel Gedehendes . la mejor música alemana a cargo del profesor Carlos Polak.

(CON RESERVA PREVIA UNICAMENTE) Contacto al 2926 414425

 Cena sábado al plato en salón mayor: porción de carne al horno, papas y füllsen a un costo de 25mil más bebidas. (sin reserva previa)

 Cena en nuestro patio cervecero. Menú: carne tiernizada en sandwich, chorizo y papas al horno. Bebidas varias acompañado por la mejor música típica en un predio totalmente iluminado.

Domingo 1 de marzo:

 8 hs.: se encienden nuestros hornos de barro (Backhouffen), siendo un show único en su tipo para cocinar la más exquisitas comidas típicas.

 Visita a Casa Museo: durante todo el día las puertas abiertas de la primera casa de la colonia mostrando como vivían nuestros abuelos y recordando historias de antaño.

 Estacionamiento gratuito dentro de nuestro predio para poder estar más cerca de los espectáculos y escenarios de la StrudelFest.

 En el patio: Poder recorrer nuestro amplio patio y disfrutar de una merienda bajo la sombra de nuestro parque forestado escuchando toda la música típica.

 Juegos típicos: distintos atractivos para los chicos y grandes con juegos tradicionales, inflables para chicos y no tan chicos además de otros juegos.

 Almuerzo en nuestro salón comedor antiguo. Menú: Menú típico de carne y papas al horno de barro, Füllsen, vinos, gaseosas, agua, cerveza artesanal Fundador, postre Strudel Gedehendes . la mejor música del acordeón de Carlos Polack . (CON RESERVA PREVIA UNICAMENTE) Contacto al 2926 414425

 Almuerzo al plato en salón mayor : porción de carne al horno, papas y füllsen a un costo de 25mil más bebidas. (sin reserva previa)

 Mediodía Patio, comidas tradicionales: carne tiernizada al horno en sándwich y papas al horno en bandeja.

 Bebidas: cerveza varias, cerveza artesanal “Fundador” alemana, agua, gaseosas.

 Por la tarde:

• Venta de Kreppel, Riwel Kuchen, Füllsen y Strudel Gedehende.

• Inflables y demás atractivos para los más chicos.

Espectacular fin de semana para que toda la familia disfrute de una jornada como el equipo de “La Casa del Fundador” te sabe brindar.

“TE ESPERAMOS”