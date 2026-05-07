SOLEMNIDAD DE NUESTRA SEÑORA DE LUJÁN

Este viernes 8 de mayo nos unimos como comunidad para celebrar la Solemnidad de Nuestra Señora de Luján, Madre y Patrona de la República Argentina.

🙏🏻 En un mismo espíritu de fe, nos encontraremos para poner a sus pies la realidad de nuestro pueblo argentino y, unidos, elevar nuestras plegarias por una patria más justa, solidaria y fraterna.

🙌🏻 Bajo su manto celeste y blanco, pedimos la gracia de caminar juntos como hermanos, siguiendo a Jesús.