¡Una nueva edición del Bono Contribución que hace crecer al Centro Deportivo Sarmiento!
🏆 Más de $100.000.000 en premios
💰 Valor del bono: $240.000
📅 12 cuotas de $20.000
📌 1ER SORTEO: Especial Mes Aniversario✨
📅 25 de julio de 2026
🥇 $2.000.000
🥈 $1.000.000
🥉 $500.000
📌 Sorteos semanales
Desde agosto de 2026 hasta junio de 2027.
🥇 1° Premio: $240.000
🥈 2° Premio: $240.000
🥉 3° Premio: $240.000
📌 Último sábado de cada mes
🥇 $1.000.000
🥈 $500.000
🥉 $300.000
📌 Sorteo especial Día de la Madre
📅 17 de octubre de 2026
✈️ Viaje para 2 personas a Cataratas del Iguazú
🥈 $300.000
🥉 $300.000
📌 Sorteo Pago Contado
📅 26 de diciembre de 2026
🥇 $3.000.000
🥈 $1.000.000
🥉 $500.000
📌 Gran Sorteo Final
📅 26 de junio de 2027
👑 1° Premio: $30.000.000
🥈 2° Premio: $4.000.000
🥉 3° Premio: $2.000.000
✅ Todos los sorteos se realizan por Lotería de la Ciudad Nocturna.
✅ Modalidad “Sale o Sale”.
✅ Con tu número participás durante toda la campaña.
💚❤️ Además de participar por importantes premios, colaborás con el proyecto de construcción y mejoras del gimnasio y el crecimiento permanente de nuestra institución.
📲 Consultá por tu número y sumate a la Multimillonaria Verdirroja.
LA MULTIMILLONARIA VERDIRROJA 2026/2027 YA ESTÁ EN MARCHA
¡Una nueva edición del Bono Contribución que hace crecer al Centro Deportivo Sarmiento!
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