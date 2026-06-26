LA MULTIMILLONARIA VERDIRROJA 2026/2027 YA ESTÁ EN MARCHA

¡Una nueva edición del Bono Contribución que hace crecer al Centro Deportivo Sarmiento!

🏆 Más de $100.000.000 en premios

💰 Valor del bono: $240.000

📅 12 cuotas de $20.000

📌 1ER SORTEO: Especial Mes Aniversario✨

📅 25 de julio de 2026

🥇 $2.000.000

🥈 $1.000.000

🥉 $500.000

📌 Sorteos semanales

Desde agosto de 2026 hasta junio de 2027.

🥇 1° Premio: $240.000

🥈 2° Premio: $240.000

🥉 3° Premio: $240.000

📌 Último sábado de cada mes

🥇 $1.000.000

🥈 $500.000

🥉 $300.000

📌 Sorteo especial Día de la Madre

📅 17 de octubre de 2026

✈️ Viaje para 2 personas a Cataratas del Iguazú

🥈 $300.000

🥉 $300.000

📌 Sorteo Pago Contado

📅 26 de diciembre de 2026

🥇 $3.000.000

🥈 $1.000.000

🥉 $500.000

📌 Gran Sorteo Final

📅 26 de junio de 2027

👑 1° Premio: $30.000.000

🥈 2° Premio: $4.000.000

🥉 3° Premio: $2.000.000

✅ Todos los sorteos se realizan por Lotería de la Ciudad Nocturna.

✅ Modalidad “Sale o Sale”.

✅ Con tu número participás durante toda la campaña.

💚❤️ Además de participar por importantes premios, colaborás con el proyecto de construcción y mejoras del gimnasio y el crecimiento permanente de nuestra institución.

📲 Consultá por tu número y sumate a la Multimillonaria Verdirroja.