Comenzó la remodelación del ingreso por Rivas del Hospital Municipal “Doctor Raúl Caccavo”

En respuesta a un pedido concreto de los vecinos —quienes venían solicitando un acceso con rampas adecuadas y condiciones reales de accesibilidad—, el Municipio inició la remodelación del ingreso por calle Rivas del Hospital Municipal “Doctor Raúl Caccavo”. Mientras dure la obra, el ingreso al hospital se realizará a través de la farmacia, ubicada a pocos metros de la entrada habitual.

‼️Ante la paralización de la obra pública por parte del Gobierno Nacional, el Municipio decidió avanzar con recursos propios —provenientes en parte de la tasa de Salud—, reafirmando el compromiso de transformar cada aporte de la comunidad en mejoras concretas para el sistema sanitario local.

➡️Preservando la arquitectura original, se removerán las estructuras existentes —rampas, escaleras y veredas— para dar lugar a una circulación más eficiente, priorizando especialmente a personas con movilidad reducida, adultos mayores y pacientes en situación de vulnerabilidad.

✔️Además, la obra contempla la incorporación de equipamiento urbano como iluminación LED, bancos, bicicleteros y cestos, jerarquizando el espacio público y optimizando la circulación.