Avanza la etapa local de los Juegos Bonaerenses 2026 para Personas Mayores

Esta semana se desarrollaron nuevas disciplinas correspondientes a la etapa local de los Juegos Bonaerenses 2026, donde las y los participantes buscan su lugar para representar al distrito de Coronel Suárez en la instancia regional rumbo a la Final Provincial en Mar del Plata.

📍Entre las disciplinas disputadas se destacaron Mus por Parejas, Tejo Mixto en categorías “A” y “B”, y Taba, con una gran participación de adultos mayores de todo el distrito.

🏆Resultados destacados

Mus por Parejas

1° Hugo Uranga – Luis Crunger

2° Edgardo Lezica – Orlando Lezica

3° Luis Schwab – Oscar Stein

4° Oscar Alebuena – Omar Grossi

🏆Tejo Mixto Categoría “A”

1° Juan Detzel – Adriana Montenegro

2° Pedro Montes de Oca – Lucía Alanís

3° Magdalena Gallinger – Alfredo Gardiner

4° Gladys López – José Diel

🏆Tejo Mixto Categoría “B”

1° Mercedes Steinbach – Santiago Arzer

2° Omar Odriozola – Luisa Sieben

3° Norma Matitti – Miguel Borger

4° Hugo Canutti – Nora Gotfriet

🏆Taba (Categoría Única)

1° Pedro Montes de Oca

2° Edgardo Lezica

3° Alfredo Gardiner

4° Magdalena Gallinger

5° Oscar Stadelman

📝Asimismo, continúa el cronograma de competencias locales con las siguientes disciplinas:

*️⃣Lunes 29 de junio: Tejo Intergeneración – 13:00 hs. Complejo Municipal de Tejo (Moreno 1435)

*️⃣Martes 30 de junio • Escoba de 15 – 13:00 hs. Hogar de Ancianos Domingo Goñi

*️⃣Miércoles 1 de julio

* Caminata Regularizada – 14:00 hs. Pista del Polideportivo Municipal

• Ajedrez – 16:00 hs. Oficina del Consejo de Personas Mayores

• Fútbol Tenis – 15:00 hs. Plazoleta del Playón del Ferrocarril (Av. 12 de Octubre y Chacabuco)

*️⃣Jueves 2 de julio: Chin Chón – 13:00 hs. Hogar de Ancianos Domingo Goñi

Cabe destacar que durante el mes de agosto se disputarán las finales distritales entre los ganadores de Coronel Suárez y Huanguelén, instancia que definirá quiénes representarán al distrito en la Final Provincial de los Juegos Bonaerenses 2026 en Mar del Plata.