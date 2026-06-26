Esta semana se desarrollaron nuevas disciplinas correspondientes a la etapa local de los Juegos Bonaerenses 2026, donde las y los participantes buscan su lugar para representar al distrito de Coronel Suárez en la instancia regional rumbo a la Final Provincial en Mar del Plata.
📍Entre las disciplinas disputadas se destacaron Mus por Parejas, Tejo Mixto en categorías “A” y “B”, y Taba, con una gran participación de adultos mayores de todo el distrito.
🏆Resultados destacados
Mus por Parejas
1° Hugo Uranga – Luis Crunger
2° Edgardo Lezica – Orlando Lezica
3° Luis Schwab – Oscar Stein
4° Oscar Alebuena – Omar Grossi
🏆Tejo Mixto Categoría “A”
1° Juan Detzel – Adriana Montenegro
2° Pedro Montes de Oca – Lucía Alanís
3° Magdalena Gallinger – Alfredo Gardiner
4° Gladys López – José Diel
🏆Tejo Mixto Categoría “B”
1° Mercedes Steinbach – Santiago Arzer
2° Omar Odriozola – Luisa Sieben
3° Norma Matitti – Miguel Borger
4° Hugo Canutti – Nora Gotfriet
🏆Taba (Categoría Única)
1° Pedro Montes de Oca
2° Edgardo Lezica
3° Alfredo Gardiner
4° Magdalena Gallinger
5° Oscar Stadelman
📝Asimismo, continúa el cronograma de competencias locales con las siguientes disciplinas:
*️⃣Lunes 29 de junio: Tejo Intergeneración – 13:00 hs. Complejo Municipal de Tejo (Moreno 1435)
*️⃣Martes 30 de junio • Escoba de 15 – 13:00 hs. Hogar de Ancianos Domingo Goñi
*️⃣Miércoles 1 de julio
* Caminata Regularizada – 14:00 hs. Pista del Polideportivo Municipal
• Ajedrez – 16:00 hs. Oficina del Consejo de Personas Mayores
• Fútbol Tenis – 15:00 hs. Plazoleta del Playón del Ferrocarril (Av. 12 de Octubre y Chacabuco)
*️⃣Jueves 2 de julio: Chin Chón – 13:00 hs. Hogar de Ancianos Domingo Goñi
Cabe destacar que durante el mes de agosto se disputarán las finales distritales entre los ganadores de Coronel Suárez y Huanguelén, instancia que definirá quiénes representarán al distrito en la Final Provincial de los Juegos Bonaerenses 2026 en Mar del Plata.
Avanza la etapa local de los Juegos Bonaerenses 2026 para Personas Mayores
Esta semana se desarrollaron nuevas disciplinas correspondientes a la etapa local de los Juegos Bonaerenses 2026, donde las y los participantes buscan su lugar para representar al distrito de Coronel Suárez en la instancia regional rumbo a la Final Provincial en Mar del Plata.
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