CORTE DE LUZ EN UN SECTOR DE CORONEL SUAREZ

Edes SA Coronel Suárez comunica a sus usuarios que por tareas de mantenimiento en baja tensión interrumpirá el suministro de energía eléctrica el día viernes 08/05/2026 desde las 9:00hs hasta las 12hs.

Las calles afectadas son:

-Av.Storni e/Roque Sáenz Peña y Urquiza.

-Neuquén e/Juvenilla y Alberdi.

-Betnaza e/Av.Storni y Monseñor de Andrea.

Recordamos a nuestros usuarios que si deben realizar alguna tarea en su instalación eléctrica, deben tomar las medidas de seguridad acorde dado que el suministro de energía eléctrica se puede restablecer antes del horario. El mencionado mantenimiento sólo será suspendido por razones climáticas