¡Se viene la Bicicleteada a Santa María!

Este lunes 15 de junio salimos desde el Playòn de la Estación

Te invitamos a disfrutar de una jornada al aire libre compartiendo una experiencia única entre amigos, familias y amantes del ciclismo.

📍 Punto de encuentro: Playón de la Estación

🕥 Convocatoria: 10:30 hs

🚴 Salida puntual: 11:00 hs

🕑 Regreso grupal: 14:15 hs

🍽️ Además, podés reservar tu menú: sándwich de bondiola desmechada + gaseosa.

📝 Inscribite a través del formulario https://bit.ly/bicicleteadasantamaria o en Freddy Bicis (Av. Casey 1386).

¡Sumate a esta propuesta que combina deporte, naturaleza y turismo en nuestras colonias!