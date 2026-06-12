Más de 2.000 personas mayores del distrito participan de la etapa distrital de los Juegos Bonaerenses 2026

Con una destacada participación de vecinos de todo el distrito, comenzó esta semana la etapa local de los Juegos Bonaerenses 2026 para Personas Mayores, coordinada por el Consejo de Personas Mayores de la Municipalidad de Coronel Suárez.

Más de 2.000 adultos mayores forman parte de esta tradicional propuesta deportiva y cultural que promueve el encuentro, la recreación y la participación activa de las personas mayores en distintas disciplinas.

A continuación, se detallan los resultados correspondientes a la primera semana de competencia para las localidades de Coronel Suárez y los pueblos alemanes.

Cabe destacar que los ganadores de las distintas disciplinas de Coronel Suárez y Huanguelén disputarán una final local el lunes 3 de agosto, instancia que definirá quiénes representarán al distrito en la etapa regional de los Juegos Bonaerenses.

Lotería

1° Emilio Arias

2° Apolonia Kuntz (Hogar de Ancianos)

3° Liliana Grisman

4° Viviana Adassus

5° Oscar Stadelman

6° Graciela Martínez

7° Luis Romano

8° Marta Poeto

Sapo Masculino

1° Emilio Arias

2° Alfredo Gardiner

3° Pedro Montes de Oca

4° Carlos Busseto

5° Aldo Pach

6° Julio Schwerdt

Sapo Intergeneración

1° Alicia Nazca – Bautista Grossi

2° Julieta Schroh – María Albertina Morgado

3° Noemí Polla – Juan Medina Sánchez

Sapo Femenino

1° Teresa Luna (1.160 puntos)

2° Alicia Marban (1.060 puntos)

3° Ana Bauer (860 puntos)

4° Gladys López (820 puntos)

5° Elsa Sieben (770 puntos)

6° Mónica Dos Santos (650 puntos)

Pesca

1. Luis Romano 35 piezas

2. Juan Brait 33p.

3. Luis Schwab 27p.

4. Raul Grisman 25p.

5. Jose Bahl 21p.

6. Omar Almeida 20p.

La actividad continuará el martes 16 de junio, desde las 13:00, con la disciplina Tejo Masculino en el Complejo Municipal de Tejo, mientras que el jueves 18 de junio, también a partir de las 13:00, será el turno del Tejo Femenino en el mismo escenario.