¡Se viene el gran show de fin de año de la Escuela Municipal de Patín!

Viví un musical único disfrutando de la maravillosa sensación de la destreza sobre patines

💡 ¡Todavía estás a tiempo de ser parte!

Ya comenzamos los ensayos y vos podés sumarte a esta aventura artística.

👧🧒 Desde los 3 años, animate a deslizarte, girar y brillar en un ambiente lleno de diversión, amistad y aprendizaje.

📞 Más info e inscripciones: 2926 54-3533. Profesora Lucía Flores