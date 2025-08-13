Viví un musical único disfrutando de la maravillosa sensación de la destreza sobre patines
💡 ¡Todavía estás a tiempo de ser parte!
Ya comenzamos los ensayos y vos podés sumarte a esta aventura artística.
👧🧒 Desde los 3 años, animate a deslizarte, girar y brillar en un ambiente lleno de diversión, amistad y aprendizaje.
📞 Más info e inscripciones: 2926 54-3533. Profesora Lucía Flores
Destacados
¡Se viene el gran show de fin de año de la Escuela Municipal de Patín!
Destacados
