Servicio de recolección de residuos domiciliarios VIERNES 15 DE AGOSTO

La secretaria de Servicios Públicos informa a la comunidad que este viernes 15 de agosto -día no laborable con fines turísticos- el servicio de recolección de residuos domiciliarios se prestará de la siguiente manera:

🔺El recorrido de las 15:00hs pasará a las 05:00hs.

🔺El recorrido de las 19:00hs se realizará a las 08:00hs.