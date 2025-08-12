En el marco del programa Provincial “Mi escritura, Mi casa”, 80 familias del distrito recibieron su escritura

En un acto cargado de emoción, el intendente municipal de Coronel Suárez, Ricardo Moccero, encabezó la entrega de 80 escrituras a familias de distintos barrios del distrito, junto al Subsecretario de Planificación, Control de Gestión y Relaciones Institucionales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, José Luis Zerrillo.

✋“Hoy se concreta este gran momento: pueden tener la escritura en la mano y no se las saca nadie”, expresó el jefe comunal, destacando el trabajo y compromiso de la Escribanía General de Gobierno de la Provincia y del área de Patrimonio del Municipio coordinado por Viviana Schmitz para que, después de muchos años de espera, los vecinos y vecinas cuenten con la seguridad jurídica que representa la escritura.

🙋Por su parte, Zerrillo manifestó que “Venimos en nombre del Gobernador a saldar una deuda que en muchos casos tenemos desde hace 30 o 40 años. Luego de tanto tiempo y sacrificio, poder tener la escritura es un derecho que garantiza tranquilidad de cara al futuro. Ese papel es mucho más que un papel: es una seguridad jurídica para ustedes y sus familias”.

💪El funcionario provincial convocó a la comunidad a “continuar defendiendo estas políticas públicas, para que muchas más familias puedan acceder a su escritura y se mantenga la decisión del Estado de acompañar a quienes más lo necesitan”.

📜El programa “Mi escritura, Mi casa” es impulsado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires con el objetivo de regularizar la situación dominial de viviendas, brindando a las familias la certeza legal sobre su propiedad y protegiendo su patrimonio para las próximas generaciones.