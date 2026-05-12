¿Estás juntando las figuritas del Mundial FIFA 2026?
¿Tenés un montón repetidas y te faltan las difíciles? 👀
Entonces te esperamos este viernes 15 de mayo en el Mercado de las Artes, de 17 a 19 hs, para cambiar figus con otros fanáticos que están igual que vos.
📖⚽ Messi, Mbappé, Julián, Vinicius… entre todos completamos el álbum.
Traé tus repetidas, buscá las que te faltan y viví la previa del Mundial con toda la pasión futbolera 🙌
🏆Habrá espectaculares SORTEOS..
📍 Mercado de las Artes
🕔 De 17 a 19 hs
Organizan: Dirección de Deportes, Dirección de Gestión Cultural y área Juventud. Ver menos
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¡Se viene el gran cambiazo de figuritas del Mundial!
¿Estás juntando las figuritas del Mundial FIFA 2026?
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