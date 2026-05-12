El Municipio suma un nuevo canal digital

Se pone en marcha un nuevo canal oficial de WhatsApp para agilizar consultas, trámites y gestiones vinculadas a Tasas Municipales, incorporando herramientas digitales que permiten una atención más rápida, simple y accesible.

*️⃣A través de un chatbot inteligente, los vecinos podrán:

✔️ Consultar el estado de cuenta y deuda de sus tasas

✔️ Ver cuotas y vencimientos

✔️ Descargar boletas al instante

✔️ Obtener códigos de pago electrónico de manera rápida y 100% digital

🤚Una inversión en innovación tecnológica que busca modernizar la atención al vecino, facilitando gestiones cotidianas sin esperas, sin turnos y desde cualquier lugar.

💬 Más tecnología, más cercanía y mejores servicios para la comunidad.