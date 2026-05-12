Se pone en marcha un nuevo canal oficial de WhatsApp para agilizar consultas, trámites y gestiones vinculadas a Tasas Municipales, incorporando herramientas digitales que permiten una atención más rápida, simple y accesible.
*️⃣A través de un chatbot inteligente, los vecinos podrán:
✔️ Consultar el estado de cuenta y deuda de sus tasas
✔️ Ver cuotas y vencimientos
✔️ Descargar boletas al instante
✔️ Obtener códigos de pago electrónico de manera rápida y 100% digital
🤚Una inversión en innovación tecnológica que busca modernizar la atención al vecino, facilitando gestiones cotidianas sin esperas, sin turnos y desde cualquier lugar.
💬 Más tecnología, más cercanía y mejores servicios para la comunidad.
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El Municipio suma un nuevo canal digital
Se pone en marcha un nuevo canal oficial de WhatsApp para agilizar consultas, trámites y gestiones vinculadas a Tasas Municipales, incorporando herramientas digitales que permiten una atención más rápida, simple y accesible.
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