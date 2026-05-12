En el Día Internacional de la Enfermería, el Intendente Ricardo Moccero y todo su gabinete saludan y reconocen profundamente a cada enfermero y enfermera del distrito de Coronel Suárez, quienes, con profunda vocación de servicio, compromiso, responsabilidad y enorme corazón, acompañan y cuidan de nuestros vecinos todos los días.
🫶Los Enfermeros son pilar fundamental de una salud pública humana, cercana y comprometida con la comunidad.
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SALUDO OFICIAL POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA ENFERMERÍA
En el Día Internacional de la Enfermería, el Intendente Ricardo Moccero y todo su gabinete saludan y reconocen profundamente a cada enfermero y enfermera del distrito de Coronel Suárez, quienes, con profunda vocación de servicio, compromiso, responsabilidad y enorme corazón, acompañan y cuidan de nuestros vecinos todos los días.
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