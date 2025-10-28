Se viene el 4º Paseo Gastronómico Gourmet ÑAM!

El sábado 1 y domingo 2 de noviembre, el Mercado de las Artes “Jorge Luis Borges” se llena de sabores, aromas y buena música para disfrutar entre amigos o en familia.

🤗🎪Desde las 17:00, vas a poder recorrer distintos stands con propuestas gastronómicas gourmet, cervezas artesanales, tragos y delicias dulces, en un ambiente ideal para compartir y pasar un gran momento.

💪Este encuentro, que crece año a año gracias al empuje de emprendedores y productores locales, cuenta con el acompañamiento del Gobierno Municipal y de la carrera de Gastronomía del Instituto de Formación Docente y Técnica Nº 48, que aportan su talento y compromiso para seguir fortaleciendo este espacio de encuentro, desarrollo y creatividad.

🎶 Shows en vivo:

👉 Sábado: Plug-In y Los Socios del Desconcierto

👉 Domingo: Trío Lado B

✨ Entrada libre y gratuita — ¡Solo tenés que venir con ganas de disfrutar!

💯Una oportunidad perfecta para encontrarse, probar nuevos sabores y vivir dos noches a puro disfrute en el corazón de la ciudad.