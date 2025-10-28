Correcaminata “Toro Merlo” en el Día Nacional del Donante de Sangre

En el marco del Día Nacional del Donante de Sangre, que se celebra cada 9 de noviembre en la Argentina, se llevará a cabo la Correcaminata “Toro Merlo”, una propuesta que busca promover la importancia de la donación voluntaria y habitual de sangre.

🗓️La actividad se realizará el domingo 9 de noviembre a las 10:00 horas, con salida desde el Hospital Municipal (sobre calle Rivas), continuando hasta la gruta de San Nicolás y finalizando en el Mercado de las Artes, completando un recorrido total de 5,7 kilómetros.

🧍‍♀️Contará con la participación especial de Annie Meza y la ONG “Pinchas hasta la Médula”, sumando su compromiso a esta jornada solidaria.

🤚La organización está a cargo de la ONG “Más Vida en Vida”, con el objetivo de generar conciencia sobre la importancia de donar sangre de manera voluntaria, gesto que contribuye a salvar miles de vidas cada año.