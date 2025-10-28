Esperamos que tengan listos sus disfraces porque se viene la 5° #tacuarock edición Halloween

Después de que salgan a pedir dulces estaremos esperando en la plaza Tambor de Tacuarí para rockear y festejar hasta el anochecer!

Este evento es realizado de manera autogestiva para agradecer tanto cariño, tantas fechas y tantas lindas cosas que nos vienen sucediendo.

Obvio llevamos stickers pero está vez edición terror! Gracias a Puntoar gráfica Coronel Suárez.

El escenario estará decorado gracias a la colaboración de @dulcinea_coronelsuarez

Y el sonido lo va a hacer @pabloc.antonelli de @antonellielectronica

De que se van a disfrazar?

Recuerden además, que nuestro single “Un buen plan” está en todas las plataformas.