Después de que salgan a pedir dulces estaremos esperando en la plaza Tambor de Tacuarí para rockear y festejar hasta el anochecer!
Este evento es realizado de manera autogestiva para agradecer tanto cariño, tantas fechas y tantas lindas cosas que nos vienen sucediendo.
Obvio llevamos stickers pero está vez edición terror! Gracias a Puntoar gráfica Coronel Suárez.
El escenario estará decorado gracias a la colaboración de @dulcinea_coronelsuarez
Y el sonido lo va a hacer @pabloc.antonelli de @antonellielectronica
De que se van a disfrazar?
Recuerden además, que nuestro single “Un buen plan” está en todas las plataformas.
