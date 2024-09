SE SIGUEN SUMANDO FINALISTAS PARA MAR DEL PLATA

Juegos Bonaerenses:Siguen sumándose deportistas a la delegación suarense que competirá en la final provincial en Mar del Plata

Coordinado por la dirección de Deportes del Municipio continúa desarrollándose la etapa regional de los Juegos Bonaerenses 2024.

En el transcurso de esta semana se conoció que representarán al distrito en la final provincial, en la disciplina Atletismo PCD, los jóvenes Nahuel Morales en 100mts. y en bala Pedro Heguy.

➡️También pasaron a la final de los tradicionales Juegos Bonaerenses en Ajedrez sub 16 Masculino Rodrigo Benítez, en Tenis sub 18 Pedro Aguirre, en Doble sub 14 la dupla Anasagasti/Fidelle y en Doble sub 16 Duca/Biagioli.

La competencia continúa el lunes 9 de septiembre con la disciplina Básquet 3×3 masculino en Henderson; el martes 10 con Beach Vóley femenino y masculino en Daireaux y el jueves 12 de septiembre con Fútbol PCD en Daireaux y Fútbol Tenis en Pigüé.