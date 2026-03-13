Se reprogramó la Bicicleteada a Piñeyro por cuestiones climáticas

Debido a las condiciones meteorológicas anunciadas por el Servicio Meteorológico Nacional, que prevén precipitaciones para este sábado y domingo, se decidió reprogramar la Bicicleteada a Piñeyro

La semana próxima se anunciará nueva fecha y formulario de inscripción.

Agradecemos la comprensión e invitamos a toda la comunidad a acompañarnos en la nueva fecha.