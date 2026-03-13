BALANCE DE LA STRUDEL FEST 2026

Desde la Comisión Organizadora de la Strudel Fest se invita a la toda la comunidad, a la presentación del Balance económico de la 11° edición, desarrollada el pasado 27 y 28 de febrero y el 1 de marzo.

Este lunes 16 de marzo, a las 19hs, en el Centro Cultural “Hector Maier Schwerdt”.