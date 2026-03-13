Más seguridad para Coronel Suárez

8 jóvenes efectivos policiales oriundos de Coronel Suárez que prestaban servicio en la UTOI de Bahía Blanca fueron oficializados para cumplir funciones en nuestro distrito.

👮‍♂️Los nuevos agentes se sumarán a la Policía Comunal en la ciudad cabecera y en los Pueblos Alemanes, fortaleciendo la presencia policial y el trabajo de prevención en cada barrio.

🗣️ “Es una enorme alegría que puedan desempeñarse en su ciudad. También es una gran noticia para todo el distrito porque sumamos más efectivos para seguir cuidando a nuestra comunidad”, expresó Gastón Duarte, quien además agradeció al ministro Alonso por el permanente trabajo conjunto con el Municipio.

🙌El funcionario destacó la tarea que lleva adelante el comisario Ariel Morales junto a su equipo, consolidando en Coronel Suárez una policía cercana a los vecinos.