SE LANZÓ LA QUINTA EDICIÓN DEL LIBRO ” LA VIDA PRIVADA DE LA MUJER ALEMANA DEL VOLGA”

que indaga en los espacios de la vida cotidiana de las mujeres alemanas del Volga, profundizando en el universo privado y social en el que tuvieron que desarrollar sus vidas, encerradas en un marco en el que los hombre tenían el poder y el control y eran el centro alrededor de cuya autoridad giraban las premisas de la ética y la moral, las costumbres y las tradiciones, un espacio en el que las mujeres eran consideradas meras actrices secundarias, muchas veces sin margen para ejercer la voluntad y los deseos propios. Permanentemente interpeladas y con la única misión de interpretar el papel de hijas, esposas, madres y abuelas y, en cada caso, ser ejemplo de virtud. Siempre inmaculadas y puras. Siempre amenazadas con el escarnio familiar y público y a ser condenadas al aislamiento social.

A través de testimonios directos y reveladores, el libro “La vida privada de la mujer alemana del Volga” ilumina los senderos recorridos por estas mujeres en la construcción de su identidad personal y de género, para comprender el porqué de sus comportamientos, actitudes y formas de ver y encarar la vida que tuvieron no solamente en el pasado, sino también en la actualidad y, por qué no decirlo, permite comprender mejor la idiosincrasia de las sociedades alemanas del Volga en su conjunto, puestas de manifiesto en cada una de sus colonias y aldeas fundadas a lo largo y ancho no sólo de la Argentina sino de todos los países de América adónde emigraron para construir un presente mejor para ellos y un futuro venturoso para sus descendientes.

Para los que deseen adquirir un ejemplar del libro pueden escribir al correo electrónico juliomelchior@hotmail.com o al WhatsApp 2926 461373.