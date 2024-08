Se juega una nueva fecha del Torneo Fútbol 9 Senior

Este sábado 17 de agosto, se disputa una nueva fecha del torneo que organiza la Municipalidad de Coronel Suárez a través de la dirección de Deportes, con el siguiente cronograma:

????13:15 San Martin B vs Belgrano de Pasman

????14:30 Deportivo Sarmiento vs Independiente de San José

????15:45 San Martin A vs Atlético Huanguelén