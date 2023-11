Se inicia la 27° edición del Torneo “Fútbol del Recuerdo”

Este viernes 1 de diciembre a partir de las 21:00, en canchas de El Progreso y San Martín de Santa Trinidad; se disputará la primer fecha.

????El tradicional torneo “Fútbol del Recuerdo”, conocido también como Torneo de Veteranos (+39); que organiza anualmente la Municipalidad de Coronel Suárez a través de la dirección de Deportes desde hace 27 años; dará su puntapié inicial este viernes 1 de diciembre.

????Participarán 17 equipos, divididos en 2 zonas y se jugará los días miércoles y viernes.

????La Zona A la integran: Belgrano de Pasman, Blanco y Negro, Deportivo Sarmiento, Boca Juniors, Racing Club de Carhué, Unión de Pigüé, Alem de Pringles y Lamadrid.

La Zona B la componen: Tiro Federal de Villa Belgrano, Estudiante Ferroviario Mitre, Almaceneros de Pringles, El Progreso, San Martín de Santa Trinidad, San Martín de Carhué, Alumni de Pringles, Sarmiento de Carhué y Atlético Huanguelén.

????Los partidos se jugarán en las canchas de El Progreso, San Martín de Santa Trinidad, Deportivo Sarmiento, Blanco y Negro y Boca Juniors.

➡️Clasificarán los 8 primeros de cada zona. Para octavos de final.

Este viernes 1 de diciembre, en lo que será la primer fecha, se enfrentarán a partir de las 21, en cancha de El Progreso y por la Zona B; Tiro Federal de Villa Belgrano vs. Estudiante Ferroviario Mitre; mientras que a las 22:15 será el turno de Almaceneros de Pringles vs. El Progreso.

????También por la Zona B, en cancha de San Martín de Santa Trinidad, se enfrentarán a las 21, San Martín de Santa Trinidad vs. San Martín de Carhué y luego a las 22:00, será el turno de Alumni de Pringles vs. Sarmiento de Carhué.