Se disputó la tercera fecha del Torneo Fútbol del Recuerdo

El pasado viernes 26 de diciembre se jugó la tercera fecha del Torneo Fútbol del Recuerdo, organizado por la Municipalidad de Coronel Suárez.

🔹 Los Resultados

ZONA A

✔️San Martín de Santa Trinidad 4 (Diego Schwab x2, Sebastián Gallardo x2) Belgrano 0

✔️Tiro Federal 3 (Juan Roleder, Walter Márquez, Diego Martínez) Alumni de Pringles 0

✔️Peñarol de Pigüé 1 (Franco Cavalier) Arcadia 0

ZONA B

✔️Atlético Huanguelén 1 (Leandro Palacio) Boca Juniors 1 (Leandro Muñoz)

Independiente 2 (Cristian Hernández, Waldemar Silverio) Divisorio 1 (Sebastián Lucero)

✔️San Martín de Carhué 3 (Néstor Sánchez, Fernando Cazemale, Mauricio Peralta) El Progreso 1 (Darío Bauer)

ZONA C

✔️Blanco y Negro 4 (Alexis Álvarez, Ignacio Galano, Javier Díaz, Walter Echenique)

Ferroviario Mitre 1 (Mauro Melliger)

✔️Deportivo Sarmiento 3 (César Cabrera, Gustavo Rodríguez, Lucas Andersen) Almaceneros de Pringles 1 (Víctor Singer)

✔️Unión de Pigüé 5 (Nicolás Mercuri, Walter Entraigas, Javier Vives, Matías Oser x2)

✔️Lamadrid 2 (Santiago Fernández x2)

📅 Próxima fecha

La cuarta fecha se disputará el lunes 5 de enero, con el siguiente cronograma:

✔️ZONA A – Cancha de San Martín de Santa Trinidad

🔸20:00 | Tiro Federal vs. Arcadia

🔸21:20 | Racing de Carhué vs. Belgrano de Pasman

🔸22:40 | San Martín ST vs. Peñarol de Pigüé

Libre: Alumni de Pringles

✔️ZONA B – Cancha de El Progreso

🔸20:00 | El Progreso vs. Boca Juniors

🔸21:20 | San Martín de Carhué vs. Divisorio de Pringles

🔸22:40 | Independiente vs. Atlético Huanguelén

✔️ZONA C – Cancha de Blanco y Negro

🔸20:00 | Sarmiento de Carhué vs. Ferroviario Mitre

🔸21:20 | Deportivo Sarmiento vs. Lamadrid

🔸22:40 | Blanco y Negro vs. Unión de Pigüé

Libre: Almaceneros de Pringles