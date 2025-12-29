Más de 200 atletas fueron parte de la 5.ª Carrera Nocturna

Con una gran convocatoria de corredores de Coronel Suárez, la región y distintos puntos de la provincia, se realizó con éxito una nueva edición de la Carrera Nocturna, organizada por la Dirección de Deportes, una propuesta que crece año tras año.

💯El evento refleja el trabajo sostenido de la Dirección de Deportes en la promoción del deporte, la actividad física y la vida saludable, con el acompañamiento de la Gestión de Gobierno del Intendente Ricardo Moccero, fortaleciendo la participación comunitaria.

🙋‍♂️El director de Deportes, Andrés “Piti” Mauri, agradeció a atletas, sponsors, instituciones y a toda la comunidad por hacer posible una carrera accesible, inclusiva y en constante crecimiento.

💫Durante la jornada se reconoció al atleta Luis Iván Casoni (77 años), de Coronel Pringles, destacando su esfuerzo y compromiso como ejemplo para las nuevas generaciones.

✨Una vez más, la Carrera Nocturna se consolida como un evento deportivo de referencia en la región, impulsando el deporte como espacio de encuentro, inclusión y bienestar.

Categorías general y por categorías👇:

https://bit.ly/QuintaNocturnaClGeneral

https://bit.ly/QuintaNocturnaClXCategoria