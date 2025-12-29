IMPORTANTE: Entrada al predio GRATUITA de lunes a jueves.
➡️Servicios del predio:
🔸Piletas de aguas cristalinas con juegos de agua.
🔸Juegos para todas las edades.
🔸Solárium para relajarte bajo el sol.
🔸Espacios con fogones.
🔸Predio totalmente iluminado.
🔸Espectacular arroyo para disfrutar de la naturaleza.
🔸Canchas de fútbol tenis, vóley y más.
🕙💲Horarios y tarifas:
🔷Acceso al predio: Abierto las 24 horas.
🔷Entrada (viernes, sábados, domingos y feriados):
🔷Residentes: $1.500
🔷No residentes: $3.000
🔷Acceso a las piletas de agua cristalina:
🕰️Horarios:
🔶Lunes a viernes: 13.30 a 19.30hs.
🔶Sábados, domingos y feriados: 12:00 a 20:00hs.
🔶Valor por persona (a partir de 12 años): $1.000.
🎪Camping:
🆗Carpa por día: $2.000.
🆗Motorhome o casilla por día: $4.000.
¡El #Samuel es el lugar perfecto para tus vacaciones! Vení y disfrutá del verano como te lo merecés.🌞
¡El #Samuel te espera para un verano inolvidable!
