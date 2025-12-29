¡El #Samuel te espera para un verano inolvidable!

IMPORTANTE: Entrada al predio GRATUITA de lunes a jueves.

➡️Servicios del predio:

🔸Piletas de aguas cristalinas con juegos de agua.

🔸Juegos para todas las edades.

🔸Solárium para relajarte bajo el sol.

🔸Espacios con fogones.

🔸Predio totalmente iluminado.

🔸Espectacular arroyo para disfrutar de la naturaleza.

🔸Canchas de fútbol tenis, vóley y más.

🕙💲Horarios y tarifas:

🔷Acceso al predio: Abierto las 24 horas.

🔷Entrada (viernes, sábados, domingos y feriados):

🔷Residentes: $1.500

🔷No residentes: $3.000

🔷Acceso a las piletas de agua cristalina:

🕰️Horarios:

🔶Lunes a viernes: 13.30 a 19.30hs.

🔶Sábados, domingos y feriados: 12:00 a 20:00hs.

🔶Valor por persona (a partir de 12 años): $1.000.

🎪Camping:

🆗Carpa por día: $2.000.

🆗Motorhome o casilla por día: $4.000.

¡El #Samuel es el lugar perfecto para tus vacaciones! Vení y disfrutá del verano como te lo merecés.🌞