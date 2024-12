Se completó la primera fecha del tradicional torneo de veteranos

Los resultados:

ūüĆüZONA A:

-Huanguelén 2 (Ferreyra Néstor 2) РIndependiente 5 (De La Canal Horacio 2 РSanseau Francisco 2 РCárdenas Néstor)

-Boca Juniors 0 РRacing de Carhué 1 (Ferrero Martín)

-Arcadia 0 РAlmaceneros 3 (Benítez Carlos 2 РMauricio Vallejo)

ūüĆüZONA ‚ÄúB‚ÄĚ

-Deportivo Sarmiento 1 (Fernández Darío) РEl Progreso 0

-Sarmiento (Carhué) 3 (Montoya Luis РOlavarría Facundo y Otegui Fabián) РFerroviario Mitre 1 (Arroquy Gonzalo)

-San Martin Sta. Trinidad 5 (Salvatierra Roberto x 3 РBauman Nicolás y Duran Matías) РAlem 1 (Díaz Ariel)

ūüĆüZONA ‚ÄúC‚ÄĚ

-Uni√≥n Pig√ľ√© 2 (Mat√≠as Coronel – Marcos Pin) – Belgrano de Pasman 2 (Diego Mart√≠nez – Beratz Miguel)

-Alumni de Pringles 1 (Laeroix Juan Carlos) РGeneral La Madrid 6 (Abrille Matías 3 РRivero Ignacio РAbadie Víctor РBertolloto Oscar)

-San Martín Carhué 1 (Peralta Mauricio) РBlanco y Negro 1 (Balzi Diego)

‚úĒÔłŹLa segunda fecha ser√° este viernes 13 de diciembre, con el siguiente cronograma:

‚ú®ZONA A, EN CANCHA DE INDEPENDIENTE

20:00 Almaceneros vs Independiente

21:15 Arcadia vs. Racing Club Carhué

22:30 Boca Juniors vs. Atlético Huanguelén

‚ú®ZONA B, EN CANCHA DE EL PROGRESO

20:00 San Martín vs. Deportivo Sarmiento

21:15 El Progreso vs. Sarmiento de Carhué

22:30 Alem de Pringles vs. Ferroviario Mitre

‚ú®ZONA C, EN CANCHA DE BLANCO Y NEGRO

20:00 Uni√≥n de Pig√ľ√© vs. San Mart√≠n de Carhu√©

21:15 Blanco y Negro vs. Alumni de Pringles

22:30 Belgrano de Pasman vs. La Madrid