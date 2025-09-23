Santa Trinidad palpita una nueva Fiesta de Kerb

La jornada central tendrá lugar el domingo 5 de octubre y comenzará a las 10:00 con la celebración de la Santa Misa; a las 11:15 se realizará el acto protocolar frente al mástil patrio en Av. Libertad y Fundadores, donde el Intendente brindará su mensaje a la comunidad y se llevará a cabo la entrega de distinciones. A las 15:00 se desarrollará el tradicional desfile cívico institucional sobre Av. Libertad, con la participación especial de la Banda Municipal de Música Bartolomé Meier. Más tarde, sobre la misma avenida, se podrá disfrutar de un paseo peatonal con artesanos e instituciones locales, mientras que en el anfiteatro Andrés Schwab, desde las 16:30, se presentarán el ballet folclórico “La Tranca”, el show musical de “Los Isidoreños”, el baile con “Oro Negro” y el cierre a cargo del grupo de Hip Hop alternativo “Fondan”.

📍Cronograma de actividades:

👉VIERNES 3 DE OCTUBRE

🔹10:00 Hs. “Contando la historia de los Alemanes del Volga y la kerb”. Apertura a la comunidad de la ESS N° 5 con stand de cocina alemana, trazado urbano, juegos, tradiciones y cultura, danza típica, vestimenta e idioma.

🔹10:30 Hs. Música alemana a cargo de alumnos de 3er año de la EES N°5

🔹11:00 Hs “Pelzinickel” Obra de teatro a cargo de alumnos de 6to año de la EES N°5

👉SABADO 4 DE OCTUBRE

🔹11:00 Hs. Programa radial “La voz de los Pueblos Alemanes“ de FM Ciudad 93.3 MHz desde la Delegación Municipal.

🔹13:30 Hs. Torneo de Kösser en las canchas del Anfiteatro. Organiza grupo “Entusiastas del Kösser”. Servicio de cantina. Peso del Cordero a cargo de la subcomisión de bochas.

🔹17:30 Hs Bendición en el cementerio, procesión al templo

🔹18:00 Hs. Santa Misa por los difuntos.

🔹21:00 Hs. Baile de Kerb en Club San Martín con El Gordo Luis.

👉DOMINGO 5 DE OCTUBRE

🔹8:00 Hs. Izamiento de Banderas en el Mástil Patrio y toque de sirenas a cargo de los Bomberos Voluntarios de Cnel. Suàrez

🔹10:00 Hs. Misa de Kerb

🔹11:00 Hs. Venta de tortas en EEP N° 5 “José Hernández”

🔹11:15 Hs. Acto protocolar frente al mástil patrio (Av. Libertad y Fundadores). Saludo del Intendente Interino Mauro Moccero. Entrega de distinciones. Canto a cargo de alumnos del Jardín de Infantes.

🔹12:30 Hs. Almuerzo de Kerb en el Salón de Socaya (Dora Arroquy y 14 de Agosto)

🔹15:00 Hs. Desfile Cívico Institucional en Av. Libertad

👉DURANTE TODA LA TARDE

Paseo Peatonal sobre Avenida Libertad con:

•Kermesse y venta de tortas en el Jardín N° 902

•Feria de artesanos locales

•Inflables en el Anfiteatro

•Venta de kreppels a cargo de la EES Nº 5

•Patio cervecero en el Anfiteatro (Volga Bier, Marche Otra)

📌EN EL ANFITEATRO “ANDRES SCHWAB”

🔹16:30 Hs. Presentación del ballet folclórico “La Tranca”

🔹17:30 Hs Show musical de “Los Isidoreños”

🔹18:30 Hs. Baile con “Oro Negro”

🔹20:00 Hs. Cierre con el grupo de Hip Hop alternativo “Fondan”

🎪Cantinas a cargo del Club San Martín, Jardín de Infantes N° 902 “Juana Manso”, EEP N° 5 “José Hernández” y EES N° 5 “Dora Biurrarena de Arroquy” con venta de gaseosas, panchos, papas fritas, hamburguesas, sándwich de bondiola, pizzas, empanadas, helados, etc.