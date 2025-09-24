La Asociación de Karate-Do Shotokan Coronel Suárez brilló en el 58° Torneo Argentino

La delegación suarense demostró una vez más que el karate oficial y federado de Coronel Suárez está a la altura de los máximos desafíos nacionales, obteniendo resultados que son fruto del esfuerzo de los alumnos, el compromiso de los instructores y el acompañamiento de toda la comunidad.

➡️Los días 19 y 20 de septiembre, la Asociación de Karate-Do Shotokan Coronel Suárez estuvo presente en el 58° Torneo Argentino de Karate, desarrollado en la ciudad de Córdoba. Este importante evento forma parte del calendario de la Federación Argentina de Karate (FAK), máxima entidad del karate oficial y federado en nuestro país.

📍El día viernes, los instructores Miguel De Victoria y Bautista Holzmann participaron de los cursos de Coach Nacional y Árbitro Nacional, en los que se trabajó sobre las nuevas modificaciones del reglamento de competencia y se presentaron actividades que próximamente dará a conocer la FAK. Los resultados oficiales de estas evaluaciones serán informados a la comunidad en los próximos días.

🖋️El sábado 20 se dio inicio al torneo en sus modalidades de Kata y Kumite. Nuestra Asociación presentó una delegación de 5 competidores en Kata y 3 atletas en la disciplina de Para-Karate (discapacidad intelectual), logrando un desempeño sobresaliente que dejó en lo más alto al karate suarense, oficial y federado.

✴️Delegación suarense, los dojos que formaron parte de la delegación fueron:

🔺Dojo Club El Progreso: Nahuel Sieben y Emma Schneider – Instructor Bautista

Holzmann.

🔺Dojo Empi: Jeremías Resch, Estrella Belo y Bautista Holzmann – Instructor

Sensei Juan Carlos Rotela.

🔺Escuela Municipal de Para-Karate: Paula Rudy, Franco Arduin y Nahuel Pereyra – Instructor Sensei Juan Carlos Rotela.

👤Además, acompañó la delegación el Sensei Miguel De Victoria de Monte Hermoso, como árbitro nacional.

👉Resultados obtenidos:

🔺Categoría Infantil

Emma Schneider – Subcampeona Nacional (Medalla de Plata) – Club El Progreso

Nahuel Sieben – Campeón Argentino (Medalla de Oro) – Club El Progreso

🔺Categoría Prejuvenil

Jeremías Resch – Excelente desempeño, sin clasificación. – Dojo Empi

🔺Categoría Mayores 18

Estrella Belo – Medalla de Bronce. – Dojo Empi

🔺Categoría Rankeable Senior

Bautista Holzmann – Excelente desempeño, sin clasificación. – Dojo Empi

🔺Categoría Para-Karate (Discapacidad Intelectual)

Paula Rudy – Subcampeona Nacional (Medalla de Plata). – Escuela municipal

Franco Arduin – Campeón Argentino (Medalla de Oro). – Escuela municipal

Nahuel Pereyra – Campeón Argentino (Medalla de Oro). – Escuela municipal

👏Desde la Asociación agradecen especialmente al Municipio de Coronel Suárez, por su apoyo constante y su predisposición y a los padres que acompañaron el viaje, y a todas las familias de los competidores, que siempre están presentes, acompañando y sosteniendo a los niños y jóvenes en cada paso de su camino en el karate oficial y federado.