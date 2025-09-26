Robo calificado en Coronel Suárez: dos detenidos tras allanamientos

La SubDDI de Coronel Suárez realizó este jueves cuatro allanamientos simultáneos en distintos domicilios de la ciudad, en el marco de una investigación por robo calificado y amenazas, hecho denunciado el pasado 25 de septiembre en Comisaría Primera.

Las medidas fueron ordenadas por el Juzgado de Garantías N°4, a requerimiento del fiscal Dr. Diego Conti y de la Ayudantía Fiscal a cargo de la Dra. Nisela Wagner Cabrera.

Como resultado de los procedimientos, la policía logró la detención de dos personas:

Ianina Carrizo de 21 años de edad y Justo Tomás Gómez Corro de 22 años, secuestrandose tres teléfonos celulares..

Según la denuncia, los implicados habrían intimidado a la víctima con armas de fuego y le sustrajeron un teléfono iPhone Pro Max. En medio de un forcejeo, el denunciante consiguió escapar de la vivienda, quedando los acusados en el interior del inmueble.

Los operativos se realizaron en los domicilios de Baigorria 1455, Av. Directorio 350, Avellaneda 615 y Brandsen 167.

Los detenidos serán trasladados a la DDI Bahía Blanca, donde quedarán alojados a disposición de la justicia.